Парень ничего не делал два часа и прославился 

Блогер из Индонезии записал двухчасовой ролик, где не делает ничего и стал популярным. Об этом сообщает World Of Buzz.

Роликом индонезиец поделился на YouTube. На видео видно, что он два часа сидит и смотрит в камеру. Запись набрала почти миллион просмотров и 43 тысячи лайков.

Парень ведет блог, где рассказывает о жизни и делает обзоры на местную кухню, но обычно его видео не набирали более ста просмотров. Теперь он стал по-настоящему популярным.

Сам автор ролика рассказал, что от него требовали, чтобы он делал образовательный контент для молодежи, но он не пошел по этому пути.

Ролик он назвал "Два часа ничегонеделания", а в описании написал "Наконец-то я сделал это".