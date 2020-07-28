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Парень ничего не делал два часа и прославился 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Парень ничего не делал два часа и прославился
Фото: Кадр из видео
Блогер из Индонезии записал двухчасовой ролик, где не делает ничего и стал популярным. Об этом сообщает World Of Buzz.
Роликом индонезиец поделился на YouTube. На видео видно, что он два часа сидит и смотрит в камеру. Запись набрала почти миллион просмотров и 43 тысячи лайков.
Парень ведет блог, где рассказывает о жизни и делает обзоры на местную кухню, но обычно его видео не набирали более ста просмотров. Теперь он стал по-настоящему популярным.
Сам автор ролика рассказал, что от него требовали, чтобы он делал образовательный контент для молодежи, но он не пошел по этому пути.
Ролик он назвал "Два часа ничегонеделания", а в описании написал "Наконец-то я сделал это".
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, как пандемия повлияла на мужчин.
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