Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Редчайшего синего лобстера спасли от съедения 

Lenta.ru 3 часа назад
Редчайшего синего лобстера спасли от съедения
Фото: Lenta.ru
Сотрудники ресторана «Красный лобстер» в американском городе Акрон, штат Огайо, спасли от съедения редчайшего синего лобстера, который попал к ним вместе с поставкой живых морепродуктов. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Увидев необычный окрас животного, сотрудники ресторана связались с представителями организации по охране морской природы, подведомственной Аквариуму Монтерей-Бэй в Калифорнии.
Представители компании обратились к руководству зоопарка Акрона, чтобы узнать, смогут ли они взять к себе редкого синего лобстера. Работники «Красного лобстера» назвали омара Клодом, в честь талисмана ресторана.
Зоопарк быстро организовал для Клода новый дом.

«Синие лобстеры — очень редкие животные, такой окрас панциря встречается в одном случае на два миллиона и является следствием генетической аномалии», — пояснили в зоопарке.

В воскресенье, 26 июля, Клод переселился в зоопарк. Теперь он обитает в аквариуме в подразделении зоопарка «Королевство Комодо». Жители Акрона пока не могут навестить его, так как «Королевство Комодо» до сих пор закрыто из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что рыбак из США поймал редкого белого лобстера. Через белесый панцирь омара можно было увидеть его внутренности.
Видео дня. Что означает фраза «ключница водку делала»
Последние новости
В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера ФСБ задержала готовивших нападения на силовиков террористов ФСБ задержала готовивших нападения на силовиков террористов
Комментарии 1
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маленькая девочка спасла 60 000 человек
Как маленькая девочка спасла 60 000 человек
Что увидят люди, летящие со скоростью света
Что увидят люди, летящие со скоростью света
Самые скромные богачи
Самые скромные богачи
Видео
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
01:03:03
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
Люди
Беспомощного птенца выкормил армейский дрон
01:34
Беспомощного птенца выкормил армейский дрон
Безумный мир
Когда построят первый термоядерный реактор
02:44
Когда построят первый термоядерный реактор
Безумный мир
С кого списали образ таможенника из «Белого солнца»
06:17
С кого списали образ таможенника из «Белого солнца»
Люди Истории
Странные вещицы из советского прошлого
03:03
Странные вещицы из советского прошлого
Вещи
Подмосковье накрыли осадки из дамских трусов
01:35
Подмосковье накрыли осадки из дамских трусов
Безумный мир
Проклятье стюардессы, угробившее «Титаник»
05:01
Проклятье стюардессы, угробившее «Титаник»
Люди Истории
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
00:22
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение