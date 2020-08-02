Опасен ли гудрон, который жевали дети 

Все дети 80-х помнят, что такое гудрон. Ведь в Советском союзе его, кажется, жевали все. «Рамблер» расскажет, опасен ли остаток переработки нефти для организма.

Пионеры обожали жвачки. Но достать их в СССР было крайне сложно. Тогда в качестве альтернативы дети стали использовать гудрон, который раздобыть было не сложно — его полным-полно было на каждой стройке. Ведь использовали остатки переработки нефти для дорожных и кровельных работ — из него производили строительный битум.

Гудрон поставлял в детские организмы целый арсенал токсичных веществ — от ванадия до никеля. Кроме того, так как остаток переработки нефти передавали изо рта в рот, он способствовал передачи болезнетворных бактерий, которые содержались в слюне. Но в те времена дети о вреде не думали.

Также стоит отметить, что гудрон не растворяется ни в воде, ни в слюне. Соответственно, попадая в желудок, он не переваривался, а «выходил» кусками.

Тем не менее, негативных последствий от жевания гудрона никто не замечал, несмотря на то, что пищевым продуктом он не является. Единственная неприятность, которую доставлял остаток переработанной нефти — это черный цвет во рту.