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Россиянка случайно проглотила вилку 

Lenta.ru и ещё 4 4 минуты назад
Россиянка случайно проглотила вилку
Фото: Lenta.ru
Жительница города Ишим Тюменской области попыталась вызвать рвоту и случайно проглотила вилку. Об этом сообщили в областной больнице №4, передает 72.ru.
26-летняя девушка поступила в учреждение в час ночи. Она объяснила, что съела много жирной еды и поэтому пыталась спровоцировать рвоту с помощью вилки, но прибор выскользнул у нее из рук. Рентген подтвердил ее слова.
Вилку не удалось извлечь при помощи эндоскопа. Она успела опуститься в желудок, поэтому специалисты решили провести срочную полостную операцию, она заняла 35 минут. Как рассказал хирург Талех Юсифов, пациентке повезло, потому что острые края прибора не повредили стенки желудка — в противном случае у нее мог бы начаться перитонит или желудочно-кишечное кровотечение. Врач уточнил, что за свою практику впервые извлекал вилку из желудка женщины — по его словам, чаще это происходит с теми, кто находится в местах лишения свободы.
В июне сообщалось, что жительница Москвы проглотила зубную щетку, когда пыталась протолкнуть застрявшую в горле колбасу. 22-летняя девушка подавилась колбасой во время семейного ужина, и решила протолкнуть ее. Когда щетка уперлась в кусок еды, пациентка нечаянно вдохнула и проглотила предмет вместе с колбасой. Инородный предмет достали в течение часа с помощью эндоскопа.
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