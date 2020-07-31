Люди описали свои встречи с паранормальным

Пользователи Reddit по просьбе юзера с ником Psychological_Bet179 описали паранормальные явления, с которыми им приходилось сталкиваться по ночам. В комментариях под постом отметились продавцы в круглосуточных магазинах, официанты и охранники.

Юзер thisbilIgates рассказал, как во время рабочей смены в магазине услышал плач маленькой девочки. Он попытался пойти в направлении, откуда, как ему казалось, шел звук, однако каждый раз слышал его в другом месте. «Надеюсь, кто-то просто издевался надо мной. Но я не уверен», — рассказал он. Другие пользователи посоветовали никогда не выходить на звук плачущего ребенка, потому что его часто имитируют преступники, чтобы заманить потенциальную жертву.

Th3_warth0g рассказал, что однажды во время ночного дежурства заметил старый автомобиль, который то появлялся, то исчезал. Рассказчику удалось разглядеть номер машины, и он попросил начальника пробить его по базе. «Этот номер совпадал с номером машины, попавшей в аварию. Водитель, судя по записям, погиб, а машина была уничтожена», — поделился юзер.

Многие пользователи рассказали, что часто слышали необъяснимые звуки в помещениях, где они работали, и связывали это с деятельностью привидений. Кроме того, странные случаи происходили с работниками больниц. Один из них, с ником jws97, вспомнил, что однажды пациент попросил его прогнать человека, который стоял за шторами. По словам юзера, в палате было темно и все находились в своих кроватях.