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Люди описали происходящие по ночам паранормальные явления 

Lenta.ru 5 часов назад
Люди описали свои встречи с паранормальным
Фото: Lenta.ru
Пользователи Reddit по просьбе юзера с ником Psychological_Bet179 описали паранормальные явления, с которыми им приходилось сталкиваться по ночам. В комментариях под постом отметились продавцы в круглосуточных магазинах, официанты и охранники.
Юзер thisbilIgates рассказал, как во время рабочей смены в магазине услышал плач маленькой девочки. Он попытался пойти в направлении, откуда, как ему казалось, шел звук, однако каждый раз слышал его в другом месте. «Надеюсь, кто-то просто издевался надо мной. Но я не уверен», — рассказал он. Другие пользователи посоветовали никогда не выходить на звук плачущего ребенка, потому что его часто имитируют преступники, чтобы заманить потенциальную жертву.
Th3_warth0g рассказал, что однажды во время ночного дежурства заметил старый автомобиль, который то появлялся, то исчезал. Рассказчику удалось разглядеть номер машины, и он попросил начальника пробить его по базе. «Этот номер совпадал с номером машины, попавшей в аварию. Водитель, судя по записям, погиб, а машина была уничтожена», — поделился юзер.
Многие пользователи рассказали, что часто слышали необъяснимые звуки в помещениях, где они работали, и связывали это с деятельностью привидений. Кроме того, странные случаи происходили с работниками больниц. Один из них, с ником jws97, вспомнил, что однажды пациент попросил его прогнать человека, который стоял за шторами. По словам юзера, в палате было темно и все находились в своих кроватях.
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Безумный мир
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