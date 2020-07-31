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Девушка два года ходит с синей кожей, чтобы стать инопланетянкой 

Анастасия Иванова 1 час назад
Если вы думаете, что все окружающие вас люди — это просто люди, не спешите. Некоторые идентифицируют себя как инопланетяне. «Рамблер» выяснил, в чем дело.
Лорай Ли всего 28 лет, девушка работает мастером по маникюру в городе Брэдфорд и каждый день красит кожу в бирюзовый цвет, но не ради хайпа. Просто девушка считает, что она случайно оказалась на нашей планете.
С юного возраста Лорай увлеклась косметикой и яркой одеждой, а в 20 лет заинтересовалась японским движением «гяру» (субкультура, отрицающая традиционные взгляды на внешний вид). В 28 поняла, наконец, кто она на самом деле.
Инстаграм @lhouraii
Девушка начала носить накладки на ушах, которые превращают их в «уши эльфа», а иногда накладывает рога из папье-маше. Помимо английского она разговаривает на клингонском языке (вымышленный язык из сериала Star Trek).

«Так я чувствую себя комфортно и естественно, а в другой одежде чувствую, будто на мне какой-то костюм».

Возможно, вы удивитесь, но с личной жизнью у девушки все в порядке. Ее молодой человек не красит кожу, но выглядит тоже довольно-таки экстравагантно. Внешний вид подруги его ни капли не смущает.
Инстаграм @lhouraii
Единственный недостаток в образе Лорай — это расход материалов. В неделю на вегетарианский краситель, который не наносит вред коже, требуется около 30 фунтов стерлингов (почти три тысячи рублей). Поэтому девушка мечтает о том, чтобы изменить цвет кожи навсегда. Правда, пока это невозможно.
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Безумный мир , Видео
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