Сотни людей получили странную посылку из Китая

Сотни жителей США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании получили по почте пакетики с таинственными семенами. Их рассылали из Китая, сообщает The Guardian.

В небольших прозрачных пакетах люди находили черные или белые семена неизвестных растений. При этом на упаковке посылок было указано, что внутри игрушки или бижутерия. Издание предполагает, что таким образом отправители хотели избежать проблем с таможней. На бандеролях указывали точный адрес и имя получателя, были наклеены стикеры почты Китая.

В одной только Флориде странные посылки пришли более чем 600 людям (один американец получил три за неделю), а всего такие случаи произошли в 12 штатах. В Великобританию пришло более сотни отправлений, известно о доставке семян в Новую Зеландию и Португалию.

Министерство сельского хозяйства США призвало не сажать семена и уничтожать их. В то же время жительница Техаса призналась, что посадила свои, приняв за подарок, но ничего не выросло.

США и Великобритания начали совместное расследование. Существует версия, что семена по случайным адресам рассылают мошенники — владельцы китайских онлайн-магазинов, чтобы повысить свой рейтинг.

Китайские власти заявили, что почтовые стикеры являются поддельными и попросили почтовую службу США передать посылки для проведения собственного расследования.