Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотни людей в четырех странах получили по почте таинственные семена из Китая 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
Сотни людей получили странную посылку из Китая
Фото: Lenta.ru
Сотни жителей США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании получили по почте пакетики с таинственными семенами. Их рассылали из Китая, сообщает The Guardian.
В небольших прозрачных пакетах люди находили черные или белые семена неизвестных растений. При этом на упаковке посылок было указано, что внутри игрушки или бижутерия. Издание предполагает, что таким образом отправители хотели избежать проблем с таможней. На бандеролях указывали точный адрес и имя получателя, были наклеены стикеры почты Китая.
В одной только Флориде странные посылки пришли более чем 600 людям (один американец получил три за неделю), а всего такие случаи произошли в 12 штатах. В Великобританию пришло более сотни отправлений, известно о доставке семян в Новую Зеландию и Португалию.
Министерство сельского хозяйства США призвало не сажать семена и уничтожать их. В то же время жительница Техаса призналась, что посадила свои, приняв за подарок, но ничего не выросло.
США и Великобритания начали совместное расследование. Существует версия, что семена по случайным адресам рассылают мошенники — владельцы китайских онлайн-магазинов, чтобы повысить свой рейтинг.
Китайские власти заявили, что почтовые стикеры являются поддельными и попросили почтовую службу США передать посылки для проведения собственного расследования.
Видео дня. Советский электрик тайно собрал уникальную коллекцию
Последние новости
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа Россия открыла границу с Абхазией Россия открыла границу с Абхазией Назван срок начала массовой вакцинации россиян от коронавируса Назван срок начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
Комментарии 2
Безумный мир , Другое , The Guardian
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советское ню: кто и зачем обнажался в СССР
Советское ню: кто и зачем обнажался в СССР
Голодные обезьяны захватили город и победили полицию
Голодные обезьяны захватили город и победили полицию
У русских с какими фамилиями предки были татарами
У русских с какими фамилиями предки были татарами
Видео
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
01:03:03
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
Люди
Как ФБР поймало самого разыскиваемого хакера мира
10:47
Как ФБР поймало самого разыскиваемого хакера мира
Люди
Строители отодвинули старинный дом ради новостройки
00:29
Строители отодвинули старинный дом ради новостройки
Безумный мир
В NASA решили искать жизнь на Марсе
00:32
В NASA решили искать жизнь на Марсе
Безумный мир
Акула набросилась на рыбацкую лодку и попала на видео
00:59
Акула набросилась на рыбацкую лодку и попала на видео
Безумный мир
Бойцовые чихуахуа отметелили вороватую кошку
00:23
Бойцовые чихуахуа отметелили вороватую кошку
Безумный мир
Знаменитые фотографии, оказавшиеся подделками
11:10
Знаменитые фотографии, оказавшиеся подделками
Вещи
На видео сняли крокодила в подмосковной реке
00:52
На видео сняли крокодила в подмосковной реке
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение