Зверь, которого боятся медведи и львы

Казалось бы, что может испугать крупных хищников, например, львов или медведей. Глядя на этих царей зверей становится страшно лишь от мысли от их величия и могущества. Но даже на них нашлась управа – медоед. «Рамблер» расскажет, почему этого маленького зверька бояться все обитатели дикой природы.

Медоед является представителем семейства куньих, а внешне похож на росомаху или барсука: у него такое же вытянутое туловище и непропорционально короткие ноги. По размеру он не больше обычной собаки. Но этот факт не мешает ему носить статус «самого страшного зверя в мире».

В основном зверек питается змеями и медом, разоряя пчелиные улья. Удивительно, но на медоеда не действует смертельный яд. После укуса змеи или множественных «уколов» пчел он просто падает замертво на полчаса, после чего воскрешает и добивает жертв. В итоге, как ни крути, но добыча все равно оказывается в пасти медоеда.

На крупных животных, например, буйволов нападает значительно реже, причем используя не самый гуманный метод – он подползает под них и хватает за гениталии. Кстати, именно буйволиные детородные органы являются одним из любимых блюд зверька.