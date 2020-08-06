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На выборы в ростовскую Думу выдвинули собаку 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
На выборы в ростовскую Думу выдвинули собаку
Фото: @pixeldog.ru
Житель Ростова-на-Дону Сергей Пименов выдвинул своего терьера по кличке Пиксель кандидатом на выборы депутатов в городскую думу, пишет портал Pravda.ru.
Как пишет издание, год назад Пименов сам хотел баллотироваться, но ему отказали в регистрации. Из-за этого мужчина решил сделать кандидатом в депутаты свою собаку.

"Тем более, что кандидаты обычно на наш район доезжают только под выборы, а Пиксель здесь гуляет каждый день, у него сотни подписчиков в соцсетях", — приводятся слова Пименова.

У терьера даже появился сайт и предвыборная стратегия. В документе есть пункт об отмене поводков и ошейников для маленьких собак.
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Безумный мир , Сергей Пименов , Госдума
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