На выборы в ростовскую Думу выдвинули собаку 

Житель Ростова-на-Дону Сергей Пименов выдвинул своего терьера по кличке Пиксель кандидатом на выборы депутатов в городскую думу, пишет портал Pravda.ru.

Как пишет издание, год назад Пименов сам хотел баллотироваться, но ему отказали в регистрации. Из-за этого мужчина решил сделать кандидатом в депутаты свою собаку.

"Тем более, что кандидаты обычно на наш район доезжают только под выборы, а Пиксель здесь гуляет каждый день, у него сотни подписчиков в соцсетях", — приводятся слова Пименова.

У терьера даже появился сайт и предвыборная стратегия. В документе есть пункт об отмене поводков и ошейников для маленьких собак.