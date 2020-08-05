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Кусок мяса «ожил» на разделочной доске и шокировал пользователей Сети 

РИА Новости 59 минут назад
В Сети набирает популярность видео, на котором кусок мяса начинает шевелиться на разделочной доске.
Ролик опубликовала пользовательница Twitter под ником Yo! Artist. Она написала, что ее мать хотела приготовить мясо, однако, когда оно начало пульсировать, испугалась и передумала.
Видео набрало более 14 тысяч ретвитов, почти 21,5 тысячи лайков.
Многие пользователи социальной сети написали в комментариях, что их по-настоящему ужаснул этот ролик. Другие же отметили, что в этом ничего страшного. Они объяснили, что все дело в нервных окончаниях, которые некоторое время продолжают функционировать в свежем сыром мясе.
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