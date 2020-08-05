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«Оживший» кусок мяса шокировал пользователей Сети 

Анастасия Иванова 4 часа назад
В интернете набирает популярность ролик, на котором кусок мяса шевелится прямо на разделочной доске. Видео было опубликовано пользовательницей социальной сети Twitter под ником Yo! Artist.
Девушка написала, что ее мать хотела приготовить мясо, однако оно начало пульсировать, и женщина испугалась и передумала.
Некоторые пользователи в комментариях к публикации написали, что их по-настоящему ужаснул ролик. Другие же объяснили, что все дело в нервных окончаниях, которые некоторое время продолжают функционировать в сыром мясе.
Видео набрало более 14 тысяч ретвитов и более 31 тысячи лайков.
Ранее «Рамблер» писал о том, что на Курилах поймали большого голубого тунца.
Безумный мир
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