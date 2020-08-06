В гомеопатической аптеке на Мосфильмовской улице в Москве продавались самодельные лекарства и жидкость с мертвой ящерицей, которые якобы помогали в профилактике и лечении различных заболеваний. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного Росздравнадзора

В сообщении службы сказано, что в ходе контрольной закупки был обнаружен сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями внутри, а также лекарственные препараты, сделанные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения. Содержимое бутылки клиентам рекомендовалось покупать для лечения абсолютно любых болезней у детей, а «лекарства» — для защиты от COVID-19.

«Московский комсомолец» в Telegram-канале опубликовал видео с места событий. На кадрах женщина в белом халате идет по улице и достает из стеклянной бутылки предметы, похожие на корни. Автор ролика спрашивает ее, что та собирается делать с вытащенными ящерицами.

«Я не хочу, чтобы это кому-то в руки попадало», — отвечает россиянка.

Возбуждено административное дело, препараты арестованы.