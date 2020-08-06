В столичной аптеке на Мосфильмовской улице продавали самодельные лекарства и жидкость с мертвой ящерицей, которые якобы помогали в лечении различных заболеваний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

В сообщении пресс-службы сказано, что в ходе контрольной закупки был обнаружен сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями внутри, а также лекарственные препараты, сделанные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения. Сотрудники аптеки рекомендовали содержимое бутылки для лечения любых болезней у детей, а самодельные лекарства — для защиты от коронавируса.

Издание «Московский комсомолец» опубликовало в Telegram-канале видео с места событий.

Как сообщается, возбуждено административное дело, препараты арестованы.