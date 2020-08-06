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В аптеке продавали «лекарство» от коронавируса и жидкость с ящерицами 

Анастасия Иванова 4 часа назад
В столичной аптеке на Мосфильмовской улице продавали самодельные лекарства и жидкость с мертвой ящерицей, которые якобы помогали в лечении различных заболеваний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
В сообщении пресс-службы сказано, что в ходе контрольной закупки был обнаружен сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями внутри, а также лекарственные препараты, сделанные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения. Сотрудники аптеки рекомендовали содержимое бутылки для лечения любых болезней у детей, а самодельные лекарства — для защиты от коронавируса.
Издание «Московский комсомолец» опубликовало в Telegram-канале видео с места событий.
Как сообщается, возбуждено административное дело, препараты арестованы.
Безумный мир
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