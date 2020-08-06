На выборы в ростовскую Думу выдвинули собаку 

Сергей Пименов , житель Ростова-на-Дону, выдвинул кандидатуру своего терьера по кличке Пиксель на выборы депутатов в городскую думу. Об этом пишет портал Pravda.ru.

Как сообщает издание, почти год назад Сергей сам планировал баллотироваться, однако ему отказали в регистрации. Поэтому ростовчанин решил сделать кандидатом свою собаку.

Вот, что об этом говорит сам Пименов:

«Тем более, что кандидаты обычно на наш район доезжают только под выборы, а Пиксель здесь гуляет каждый день, у него сотни подписчиков в соцсетях».

У собаки появился даже собственный сайт и, конечно же, предвыборная стратегия. Пиксель предлагает отменить поводки и ошейники для маленьких собак.