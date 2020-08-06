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На выборы в ростовскую Думу выдвинули собаку 

Анастасия Иванова 51 минуту назад
На выборы в ростовскую Думу выдвинули собаку
Фото: @pixeldog.ru
Сергей Пименов, житель Ростова-на-Дону, выдвинул кандидатуру своего терьера по кличке Пиксель на выборы депутатов в городскую думу. Об этом пишет портал Pravda.ru.
Как сообщает издание, почти год назад Сергей сам планировал баллотироваться, однако ему отказали в регистрации. Поэтому ростовчанин решил сделать кандидатом свою собаку.
Вот, что об этом говорит сам Пименов:

«Тем более, что кандидаты обычно на наш район доезжают только под выборы, а Пиксель здесь гуляет каждый день, у него сотни подписчиков в соцсетях».

У собаки появился даже собственный сайт и, конечно же, предвыборная стратегия. Пиксель предлагает отменить поводки и ошейники для маленьких собак.
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Безумный мир , Сергей Пименов , Госдума
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