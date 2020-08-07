Что будет, если шесть раз не выйти из лифта 

Несмотря на технический прогресс, а может и благодаря ему, все еще возникают городские легенды, связанные с самыми привычными вещами. Подробности — в тексте «Рамблера».

Сейчас лифты в домах уже никого не удивляют, многие пользуются ими хотя бы два раза в день, утром и вечером. Однако в интернете можно найти популярную легенду о том, что с помощью лифта можно перебраться в параллельный мир, если нажать кнопки этажей в определенной последовательности.

Прием как будто работает только в домах выше девяти этажей, при этом человек должен быть один и зайти в лифт на первом этаже. Далее, по наиболее популярной версии, нужно проехать этажи в следующей комбинации: четвертый, второй, шестой, затем снова второй, десятый и пятый.

Само собой, ритуал не сработает, если в это время зайдет кто-то из жильцов дома. Но если вам повезло (или не повезло, тут зависит от точки зрения), то на пятом этаже к вам зайдет молчаливая женщина, разговаривать с которой нельзя. Если никто не появился, то эксперимент также провалился.

Попутчица нажмет на кнопку первого этажа, однако лифт поедет на десятый этаж — и это конечный пункт вашего путешествия.

Согласно рассказам тех, кто верит в эту легенду, смельчаки оказываются в параллельном пространстве, где расположен точно такой же дом. Однако в нем нет людей, кроме самого путешественника, на улице вокруг царит тьма, а небо красное. Вернуться можно, нажав кнопки в обратном порядке — главное не запутаться.

Считается, что городская легенда возникла в Китае и позже распространилась в других странах Азии. Дело в том, что иероглифы цифры «4» и слова «смерть» произносятся практически одинаково. Поэтому азиаты относятся к этой цифре с таким же предубеждением, как и европейцы к числу «13». Например, ее не называют вслух, если в доме есть больной человек.

В русскоязычном интернете можно найти немало ироничных комментариев к этой легенде:

VS: «Вас просто ушатают те, кто ждет этот долгожданный лифт. Мужики со шкафом, бабы с колясками и курьеры».

Mcartworks: «Представляю, как у большинства прервется этот эксперимент подзатыльником от соседей и криком "на лифте катаешься? Так вот кто тут все время кнопки жжет и стены изрисовывает!»

Aminchok: «После всех этих махинаций придёт дяденька с лопатой из домоуправления, и даст тебе *****, после этого, возможно ты попадёшь в иной мир».

Некоторые утверждают, что ритуал работает только в азиатских странах — Японии, Китае, Корее. Другие верят, что загадочной женщине на пятом этаже нужно дать монету номиналом в пять рублей. Ну а третьи настаивают, что между вторым и десятым этажом нужно обязательно заехать на первый. Верить в это или нет, решать вам.