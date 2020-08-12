Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пара громко занялась сексом и вынудила соседа нарушить закон 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Сосед нарушил закон из-за занимающейся сексом пары
Фото: Lenta.ru
Житель австралийского города Мельбурн нарушил режим самоизоляции и объяснил свое поведение тем, что его соседи слишком громко занимались сексом. Об этом сообщает LADbible.
Мужчину задержали вечером в воскресенье, 9 августа. Он сидел в своей машине на расстоянии больше, чем пять километров от дома. Свое поведение правонарушитель объяснил тем, что его сосед слишком шумно занимался сексом со своим партнером, пол которого не уточняется. Австралиец уехал, так как счел поведение пары вторжением в его личное пространство.
Согласно введенным законом ограничениям из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, жители города могут покидать дом только для занятий спортом (один раз в день не дольше часа) и для похода за продуктами (на это имеет право только один человек из каждой квартиры или частного дома). При этом человек не должен отходить дальше, чем за пять километров от своего жилища. Строго запрещено находится на улице с восьми вечера до пяти утра.
Полицейские выписали австралийцу штраф и посоветовали в следующий раз не уезжать так далеко от дома.
Согласно данным издания, всего за сутки на минувших выходных полицейские выписали 270 штрафов за нарушение режима самоизоляции. Австралийцы оправдывались тем, что поехали помочь друзьям, захотели перекусить в ресторане в 27 километрах от дома или заигрались в Pokémon Go.
Видео дня. Кота избила его непокорная лапа
Последние новости
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Ефремов пропал из Боткинской больницы Ефремов пропал из Боткинской больницы «Спартак» отказался сниматься с чемпионата России «Спартак» отказался сниматься с чемпионата России
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эпичные провалы, которые поднимут вам настроение
Эпичные провалы, которые поднимут вам настроение
Российская тюрьма, которую боятся все воры в законе
Российская тюрьма, которую боятся все воры в законе
Зачем в СССР делали окна из кухни в ванную
Зачем в СССР делали окна из кухни в ванную
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Секреты, которые скрывают логотипы известных брендов
14:34
Секреты, которые скрывают логотипы известных брендов
Вещи
Из Патриарших прудов вытащили огромную щуку
00:34
Из Патриарших прудов вытащили огромную щуку
Безумный мир
В Сеть попала свадьба в Бейруте, прерванная взрывом
00:53
В Сеть попала свадьба в Бейруте, прерванная взрывом
Люди
Зачем у барбершопов вешают цветастый фонарь
10:06
Зачем у барбершопов вешают цветастый фонарь
Вещи
Кота избила его непокорная лапа
00:36
Кота избила его непокорная лапа
Безумный мир
Буйная лошадь протаранила автобус и машину в Казани
00:35
Буйная лошадь протаранила автобус и машину в Казани
Безумный мир
Находчивый какаду облаял сторожевого пса
00:28
Находчивый какаду облаял сторожевого пса
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение