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Акула-людоед вцепилась в мертвого кита на глазах у рыбака 

Lenta.ru 2 часа назад
Рыбак вблизи острова Нантакет у побережья США снял на видео, как большая белая акула, также известная как акула-людоед, у него на глазах лакомится плавающей в океане тушей кита. На запись обратило внимание Boston Herald.
Рыбак Норм Фрейзи (Norm Frazee) плыл на лодке и запечатлел момент, как акула подплыла к туше кита и вцепилась зубами в его мясо. Видеозапись опубликовала в интернете организация по охране Атлантической белой акулы.

«Близковато для меня», — сказал человек на лодке, когда хищная рыба проплыла мимо, направляясь прямо к туше кита. «Он приплыл, чтобы перекусить», — пояснил оператор.

Эксперт по акулам Том Кинг (Tom King) из города Сайчуат, штат Массачусетс, пояснил, что эти хищники интересуются рыбой, когда они маленькие. Но когда они вырастают, им нужен более питательный рацион, и они переключаются на мясо китов. Большие белые акулы вырастают до 3,6 метра.
Ранее сообщалось, что у берегов американского штата Мэн большая белая акула, известная также как акула-людоед, убила женщину. Представители властей предположили, что хищная рыба приняла одетую в гидрокостюм купальщицу за тюленя.
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Комментарии
Безумный мир , Том Кинг
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