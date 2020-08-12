Неподалеку от острова Нантакет у побережья США рыбак снял видеоролик, на котором белая акула, также известная как акула-людоед, поедает плавающую в океане тушу кита.
Норм Фрейзи со своей лодки запечатлел момент, как акула подплыла к туше кита и вцепилась в нее зубами. Запись опубликовала в Сети организация по охране атлантической белой акулы.
"Она приплыла, чтобы перекусить",
— заключил Фрейзи, снимавший происходящее на видео.
Эксперт по акулам Том Кинг из города Сайчуат рассказал, что акулы интересуются рыбой, пока они молодые. Но когда они вырастают, им нужен более питательный рацион, поэтому они переключаются на мясо китов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что акула набросилась на рыбацкую лодку и попала на видео.