Неподалеку от острова Нантакет у побережья США рыбак снял видеоролик, на котором белая акула, также известная как акула-людоед, поедает плавающую в океане тушу кита.

Норм Фрейзи со своей лодки запечатлел момент, как акула подплыла к туше кита и вцепилась в нее зубами. Запись опубликовала в Сети организация по охране атлантической белой акулы.

"Она приплыла, чтобы перекусить",

— заключил Фрейзи, снимавший происходящее на видео.