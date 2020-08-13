Предсказано исчезновение пингвинов в Антарктике 

Смотрите видео и узнайте о прогнозах, которые сделал внук знаменитого учёного Жака-Ива Кусто. Филипп Кусто заявил, что сейчас проблемы экологии стоят особо остро, и если человечество не сменит курс, то к середине века в Антарктиде исчезнут не только редкие виды рыб, но и пингвины. Заметно ухудшила ситуацию пандемия коронавируса: сегодня люди стали гораздо чаще пользоваться одноразовыми перчатками из пластика, что сильно увеличило объём полимерного мусора.