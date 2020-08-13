Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Предсказано исчезновение пингвинов в Антарктике 

Елена Красовская 9 часов назад
Смотрите видео и узнайте о прогнозах, которые сделал внук знаменитого учёного Жака-Ива Кусто. Филипп Кусто заявил, что сейчас проблемы экологии стоят особо остро, и если человечество не сменит курс, то к середине века в Антарктиде исчезнут не только редкие виды рыб, но и пингвины. Заметно ухудшила ситуацию пандемия коронавируса: сегодня люди стали гораздо чаще пользоваться одноразовыми перчатками из пластика, что сильно увеличило объём полимерного мусора.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как из Патриарших прудов вытащили огромную щуку.
Безумный мир , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как окончила свои дни воровка Сонька Золотая Ручка
Как окончила свои дни воровка Сонька Золотая Ручка
Застряли в текстурах
Застряли в текстурах
Судьба предателя, выдавшего Зою Космодемьянскую
Судьба предателя, выдавшего Зою Космодемьянскую
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Факты о Хиросиме и Нагасаки, о которых принято молчать
02:38
Факты о Хиросиме и Нагасаки, о которых принято молчать
Истории
Предсказано исчезновение пингвинов в Антарктике
03:20
Предсказано исчезновение пингвинов в Антарктике
Безумный мир
Обезьяна получила термос и «прочла» инструкцию
00:40
Обезьяна получила термос и «прочла» инструкцию
Безумный мир
Дайвер выловил из канала в Петербурге раритет
02:00
Дайвер выловил из канала в Петербурге раритет
Вещи
Непослушный пес ответил на обвинения «бла-бла-бла»
00:29
Непослушный пес ответил на обвинения «бла-бла-бла»
Безумный мир
Секреты, которые скрывают логотипы известных брендов
14:34
Секреты, которые скрывают логотипы известных брендов
Вещи
Из Патриарших прудов вытащили огромную щуку
00:34
Из Патриарших прудов вытащили огромную щуку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение