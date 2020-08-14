Мать невесты сказала речь, и ее выгнали со свадьбы

Девушка анонимно поделилась на Reddit историей своей свадьбы, которая почти была сорвана ее матерью. У них изначально были не очень хорошие отношения в семье, тем не менее, дочь решила правильным позвать маму на свой праздник. Однако она не ожидала, что та попытается его испортить. Тем более, на свадьбе ее сестры, куда тоже была приглашена мама, она вела себя вполне прилично.

Все началось, когда в руки матери попал микрофон. Она произнесла чудовищную речь, оскорбляя и нападая на невесту. Ей казалось, что она смешно шутит.

"Я рада, что невеста нашла того, кому все равно на внешность, иначе я не знаю, как бы она могла позволить себе пластическую операцию. Молодец жених, что терпит проблемы со здоровьем невесты. И вообще она испорченный товар",

— вот что рассказала мать невесты всем гостям на свадьбе.

Друзья молодоженов выгнали женщину, чтобы она и дальше не пыталась испортить праздник. Из-за этого невеста чувствует себя виноватой. Но пользователи Reddit полностью поддержали девушку.