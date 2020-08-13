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Рудковскую раскритиковали за клип сына 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Новый ролик на странице сына Яны Рудсковской вызвал шквал негативных комментариев.
На видео мальчик подкрадывается к своей маленькой подруге Виоле и делает вид, что вот-вот шлепнет ее, но девочка оборачивается, а главный герой начинает танцевать на кавказский манер.
Подписчики были возмущены видео Гном Гномыча (так мальчика зовут родители) в Instagram и раскритиковали Рудковскую за то, что та неправильно воспитывает ребенка.

«Нашла, чему учить детей. Лапать девушек?», «Зачем вы мальчика позорите?», «Не всем девушкам нравятся такие игры. Это неуважение и фамильярность», — писали пользователи в комментариях.

Рудковская никак не отреагировала на критику в свой адрес, хотя некоторые комментаторы воспринимают методы воспитания Рудковской максимально негативно, осуждая за то, что у ребенка нет детства. Дело в том, что парень постоянно тренируется и участвует в съемках.

«Саша, моргни два раза, если тебя держат в заложниках», — умоляют подписчики.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Рудковская и Плющенко ждут второго ребенка.
Комментарии 5
Безумный мир , Видео
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