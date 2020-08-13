После смерти жены мужчина живет с ее восковой копией 

Три года назад жена 57-летнего индийского бизнесмена Шриниваса Гупты Мадхави погибла в автокатастрофе. Но преданный муж не захотел расставаться с образом любимой супруги.

Шринивас Гупта заказал очень реалистичную восковую фигуру, которая выглядит точь-в-точь, как его ушедшая из жизни жена. Теперь она всегда сидит в умиротворении на красивом диване и широко улыбается. Однако на этом бизнесмен не остановился. Он также построил в Индии для нее настоящий дом мечты, выбрав лучшего из двадцати пяти архитекторов, к которым он обращался, сообщает New York Post.

Когда строительство нового жилища для восковой «жены» было завершено, Шринивас Гупта устроил новоселье. На торжестве он представил гостям наряженную в шикарное индийское сари с золотыми украшениями статую в виде своей жены в натуральную величину.

Сообщается, что Мадхави Гупта была погибла во время поездки со своими дочерьми, когда водитель их автомобиля врезался в мчащийся навтречу грузовик. Дочери получили лишь незначительные травмы.