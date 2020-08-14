Британку попросили «прикрыться» в магазине

Клиентка пришла в британский супермаркет Sainsbury's в мини-шортах и получила претензию от персонала. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летняя Лорен Оконнор (Lauren O'Connor) из Суррея совершала покупки в магазине, когда к ней подошел его сотрудник и потребовал «прикрыться». По словам последнего, в адрес женщины поступила жалоба от другого покупателя, который счет ее наряд слишком вульгарным.

После случившегося британка высказала свое возмущение в Twitter, называя поступок персонала сексизмом. Она уточнила, что в магазине не существует правил дресс-кода, а на улице в тот день стояла жаркая погода. Кроме того, покупательница заявила, что мужчины, которые заходят в этот магазин, критикуют женщин за летние вещи, в то время как сами появляются в «том, чем пожелают».

Публикация стала вирусной, ее автор снискала поддержку других пользователей соцсети. На пост также обратили внимание представители супермаркета: она выразили извинения клиентке и пообещали разобраться в инциденте.

В июне англичанку Чантелл Хамфрис (Chantell Humphreys) и ее дочь Изабель (Isabelle) попытались выгнать из супермаркета из-за того, что они пришли за покупками в кроп-топах. Как только посетительницы зашли внутрь, сотрудники попросили их покинуть торговую площадь, аргументируя это тем, что они выглядят вульгарно.