Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британку в шортах попросили «прикрыться» в магазине 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Британку попросили «прикрыться» в магазине
Фото: @laurenoconnorPR
Клиентка пришла в британский супермаркет Sainsbury's в мини-шортах и получила претензию от персонала. Об этом сообщает Daily Mail.
33-летняя Лорен Оконнор (Lauren O'Connor) из Суррея совершала покупки в магазине, когда к ней подошел его сотрудник и потребовал «прикрыться». По словам последнего, в адрес женщины поступила жалоба от другого покупателя, который счет ее наряд слишком вульгарным.
После случившегося британка высказала свое возмущение в Twitter, называя поступок персонала сексизмом. Она уточнила, что в магазине не существует правил дресс-кода, а на улице в тот день стояла жаркая погода. Кроме того, покупательница заявила, что мужчины, которые заходят в этот магазин, критикуют женщин за летние вещи, в то время как сами появляются в «том, чем пожелают».
Публикация стала вирусной, ее автор снискала поддержку других пользователей соцсети. На пост также обратили внимание представители супермаркета: она выразили извинения клиентке и пообещали разобраться в инциденте.
В июне англичанку Чантелл Хамфрис (Chantell Humphreys) и ее дочь Изабель (Isabelle) попытались выгнать из супермаркета из-за того, что они пришли за покупками в кроп-топах. Как только посетительницы зашли внутрь, сотрудники попросили их покинуть торговую площадь, аргументируя это тем, что они выглядят вульгарно.
Видео дня. Хиросима и Нагасаки: факты, о которых молчат
Последние новости
Предполагаемую дачу Лукашенко в России передумали продавать Предполагаемую дачу Лукашенко в России передумали продавать Лукашенко опроверг слухи о своем побеге из Белоруссии Лукашенко опроверг слухи о своем побеге из Белоруссии ФСБ и СВР проверят депутатов Госдумы на иностранное гражданство ФСБ и СВР проверят депутатов Госдумы на иностранное гражданство
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эпичные провалы, которые поднимут вам настроение
Эпичные провалы, которые поднимут вам настроение
Как окончила свои дни воровка Сонька Золотая Ручка
Как окончила свои дни воровка Сонька Золотая Ручка
Зачем на самом деле создавались поля в тетрадях
Зачем на самом деле создавались поля в тетрадях
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Китайцу на голову с неба свалилась кошка
01:10
Китайцу на голову с неба свалилась кошка
Безумный мир Люди
Что сняла потерянная в Бермудском треугольнике камера
10:18
Что сняла потерянная в Бермудском треугольнике камера
Места Безумный мир
Почему у церквей купола разных цветов
04:25
Почему у церквей купола разных цветов
Безумный мир Истории
Факты о Хиросиме и Нагасаки, о которых принято молчать
02:38
Факты о Хиросиме и Нагасаки, о которых принято молчать
Истории
Предсказано исчезновение пингвинов в Антарктике
03:20
Предсказано исчезновение пингвинов в Антарктике
Безумный мир
Обезьяна получила термос и «прочла» инструкцию
00:40
Обезьяна получила термос и «прочла» инструкцию
Безумный мир
Дайвер выловил из канала в Петербурге раритет
02:00
Дайвер выловил из канала в Петербурге раритет
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение