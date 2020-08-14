Китайцу на голову с неба свалилась кошка 

На видео попал китайский пенсионер, на голову которого ни с того ни с сего свалилась кошка. Пожилого мужчину, жителя Харбина, который неспешно выгуливал собаку, запечатлели камеры уличного видеонаблюдения. Внезапно прямо на голову мужчины упала кошка. Позднее выяснилось, что животное вылезло на парапет жилой высотки и не удержалось там. От удара пенсионер упал, ему понадобилась госпитализация. Родственники пострадавшего отыскали владельца летающей кошки и потребовали компенсацию, но тот отказался, аргументируя тем, что его дома в момент ЧП не было. Родня не успокоилась, так что сейчас дело передают в суд.