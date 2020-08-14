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Женщину в мини-шортах попросили «прикрыться» в магазине 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Британку в мини попросили «прикрыться» в магазине
Фото: depositphotos.com
Лоррен Оконнор спокойно совершала покупки в супермаркете Sainsbury's, как вдруг к ней подошел один из членов персонала с необычной просьбой.
Сотрудник потребовал девушку «прикрыться», так как в ее адрес поступила жалоба от другого покупателя, который счет ее наряд слишком вульгарным. Дело в том, что Лоррен пришла в магазин в мини-шортах.
Британка написала о ситуации гневный пост в Twitter, пояснив, что это самый настоящий сексизм. В магазине не существует правил дресс-кода, а на улице в тот день стояла жаркая погода.
@laurenoconnor
Девушка также отметила мужчины постоянно критикуют женщин за летние вещи, но совершенно не следят за тем, в чем появляются они.
Пост поддержали сотни других девушек, а представители супермаркета выразили Лоррен свои извинения, пообещав разобраться в инциденте.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Рита Ора опубликовала фото в чересчур откровенном платье.
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Безумный мир , Рита Ора
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