Британку в мини попросили «прикрыться» в магазине

Лоррен Оконнор спокойно совершала покупки в супермаркете Sainsbury's, как вдруг к ней подошел один из членов персонала с необычной просьбой.

Сотрудник потребовал девушку «прикрыться», так как в ее адрес поступила жалоба от другого покупателя, который счет ее наряд слишком вульгарным. Дело в том, что Лоррен пришла в магазин в мини-шортах.

Британка написала о ситуации гневный пост в Twitter, пояснив, что это самый настоящий сексизм. В магазине не существует правил дресс-кода, а на улице в тот день стояла жаркая погода.

@laurenoconnor

Девушка также отметила мужчины постоянно критикуют женщин за летние вещи, но совершенно не следят за тем, в чем появляются они.

Пост поддержали сотни других девушек, а представители супермаркета выразили Лоррен свои извинения, пообещав разобраться в инциденте.