Мать невесты сказала ужасную речь, и ее выгнали вон

Девушка анонимно рассказала на Reddit историю своей свадьбы, которую чуть не сорвала ее собственная мать.

Отношения в семье не заладились сразу, но дочь решила, что будет не правильным утаивать от мамы такое важное событие. Тем более, мама присутствовала на свадьбе сестры и все прошло не так уж плохо. Будущая невеста даже подумать не могла, что мама станет зачинщицей ужасного скандала.

Все началось в тот момент, когда матери дали слово и передали в руки микрофон. Она произнесла чудовищную речь, оскорбляя и нападая на невесту. Мать думала, что она саркастично шутит, но на самом деле она просто унижала свою дочь на глазах других гостей.

"Я рада, что невеста нашла того, кому все равно на внешность, иначе я не знаю, как бы она могла позволить себе пластическую операцию. Молодец жених, что терпит проблемы со здоровьем невесты. И вообще она испорченный товар".

После ужасного тоста друзья молодоженов выгнали женщину. Но сердобольная девушка до сих пор испытывает чувство вины за этот поступок, о чем она рассказала в своем посте. Правда, пользователи Reddit поддержали ее, сказав, что ни о каком чувстве вины не может идти речи.