Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мать невесты произнесла чудовищную речь на свадьбе, и ее выгнали 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Мать невесты сказала ужасную речь, и ее выгнали вон
Фото: depositphotos
Девушка анонимно рассказала на Reddit историю своей свадьбы, которую чуть не сорвала ее собственная мать.
Отношения в семье не заладились сразу, но дочь решила, что будет не правильным утаивать от мамы такое важное событие. Тем более, мама присутствовала на свадьбе сестры и все прошло не так уж плохо. Будущая невеста даже подумать не могла, что мама станет зачинщицей ужасного скандала.
Все началось в тот момент, когда матери дали слово и передали в руки микрофон. Она произнесла чудовищную речь, оскорбляя и нападая на невесту. Мать думала, что она саркастично шутит, но на самом деле она просто унижала свою дочь на глазах других гостей.

"Я рада, что невеста нашла того, кому все равно на внешность, иначе я не знаю, как бы она могла позволить себе пластическую операцию. Молодец жених, что терпит проблемы со здоровьем невесты. И вообще она испорченный товар".

После ужасного тоста друзья молодоженов выгнали женщину. Но сердобольная девушка до сих пор испытывает чувство вины за этот поступок, о чем она рассказала в своем посте. Правда, пользователи Reddit поддержали ее, сказав, что ни о каком чувстве вины не может идти речи.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как пережить измену.
Видео дня. Хиросима и Нагасаки: факты, о которых молчат
Комментарии 9
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судьба предателя, выдавшего Зою Космодемьянскую
Судьба предателя, выдавшего Зою Космодемьянскую
Страшные тюрьмы России, из которых нет пути назад
Страшные тюрьмы России, из которых нет пути назад
Что стало бы с Россией, если бы победили белые
Что стало бы с Россией, если бы победили белые
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
По дорогам Татарстана рассекает КамАЗ без водителя
03:05
По дорогам Татарстана рассекает КамАЗ без водителя
Безумный мир Вещи
Китайцу на голову с неба свалилась кошка
01:10
Китайцу на голову с неба свалилась кошка
Безумный мир Люди
Что сняла потерянная в Бермудском треугольнике камера
10:18
Что сняла потерянная в Бермудском треугольнике камера
Места Безумный мир
Почему у церквей купола разных цветов
04:25
Почему у церквей купола разных цветов
Безумный мир Истории
Факты о Хиросиме и Нагасаки, о которых принято молчать
02:38
Факты о Хиросиме и Нагасаки, о которых принято молчать
Истории
Предсказано исчезновение пингвинов в Антарктике
03:20
Предсказано исчезновение пингвинов в Антарктике
Безумный мир
Обезьяна получила термос и «прочла» инструкцию
00:40
Обезьяна получила термос и «прочла» инструкцию
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение