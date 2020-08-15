Самые нелепые открытия ученых

Шнобелевская премия — пародия на престижную награду — Нобелевскую премию. Ее вручают ежегодно в начале октября. «Рамблер» сделал подборку самых нелепых открытий ученых.

Собаки

Ученые из Корнеллского университета проанализировали поведение 60 собак разных пород и размеров. Им удалось выяснить, что при мочеиспускании маленькие собаки задирают лапу под большим углом, в отличие от их крупных сородичей.

Зебры

Ранее считалось, что черно-белый окрас охлаждает зебр. Однако коллектив шведских и венгерских ученых выяснили, что это далеко не так. Для этого они четыре месяца обтягивали металлические бочки с водой шкурами зебр и лошадей разной окраски, а затем ставили их под палящее солнце. Вода в черной шкуре нагревалась сильнее других, в белой — оказалась самой холодной. Вода в бочках, обтянутых шкурами зебр и серыми лошадиными шкурами, была примерно одинаковой температуры.

Чай с печеньем

Англичанин Лен Фишер пришел к выводу, что макать печенье в чай нужно строго по формуле: глубина проникновения жидкости прямо пропорциональная поверхностному натяжению, диаметру пор печенья, времени погружения и обратно пропорциональна текучести напитка. В процессе исследования ученый выяснил, что печенье, покрытое шоколадом, нужно макать шоколадной стороной вверх, а обычное — под углом.

Головастики

Канадский ученый Ричард Вассерсуг подтвердил теорию о том, что хищники не едят ярко раскрашенных головастиков. Выяснилось это при помощи студентов-выпускников, которые дегустировали личинки лягушек, и оценивали их по пятибалльной шкале. Ярко раскрашенные головастики были признаны несъедобными — их назвали горькими шесть из девяти человек.

Кошки

Французский ученый Марк-Антуан Фарден выяснил, что кошки могут быть одновременно как твердыми, так и жидкими. Он отталкивался от общеизвестных определений: в твердом состоянии вещество имеет фиксированный объем и форму; в жидком — поддерживает фиксированный объем, но приспосабливается к форме контейнера; в газообразном — может занять любой объем. Ученый пришел к выводу, раз животное может принять форму сосуда, в котором лежит, их вполне можно считать жидкостью.