Лысеющий мужчина разрушил брак из-за волос

Житель английского города Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, перенес семь операций по пересадке волос и рассказал, как попытки спасти свои волосы разрушили его брак и оставили в долгах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дэвид Андерсон (David Anderson) в юности гордился своей шевелюрой. Но в середине 1990-х, когда ему исполнился 21 год, его волосы начали выпадать.

«Я стоял в душе, смотрел на свою руку и видел, как много волос на ней осталось»,

— вспоминает он.

Андерсон очень переживал из-за облысения. Он не хотел выходить из дома и знакомиться с новыми людьми, не хотел заниматься сексом, хотя успел жениться к этому возрасту. Комментарии о выпадении волос ранили его.

Мужчина прошел лечение в Лондоне, где консультировался у хирурга по трансплантации волос. В течение нескольких лет он прошел курс из семи операций. Но в результате волосы начали выпадать еще сильнее.

Неудачно проведенная трансплантация волос ударила по его самооценке и превратила в отшельника. В результате его чрезмерные опасения за прическу разрушили брак.

«Когда я думаю о прошлом, я понимаю, что со мной было весьма трудно жить. Я не могу винить свою бывшую жену, я был одержим. Я просто смотрел, как выпадают остатки моих волос»,

— признал Андерсон.

Англичанин вложил все свои деньги в процедуры трансплантации, и ему пришлось взять кредит в банке, чтобы отправиться в Канаду на лечение, которое было недоступно в Великобритании.

Он перенес еще четыре операции, чтобы привести волосы в нормальное состояние. Теперь ему нравится то, как он выглядит, и он чувствует себя другим человеком, хотя ему пришлось дорого заплатить за это в финансовом и эмоциональном плане.

Ранее сообщалось, что 24-летняя жительница американского города Нью-Йорк полгода спала в парике, чтобы скрыть от своего парня облысение. Девушка сказала, что парень увидел ее фотографию без парика и это его не отпугнуло.