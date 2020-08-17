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Мужчина три дня выживал в лесу и пил воду из болота 

Lenta.ru 5 часов назад
Мужчина три дня выживал в лесу и пил воду из болота
Фото: Lenta.ru
Житель американского округа Стивенс, штат Вашингтон, три дня выживал в лесу и пил воду из болота, куда его завели соседи из-за отказа оплатить работу. Об этом сообщает сайт телеканала WKRG 5.
Ветеран флота Ральф Робертс (Ralph Roberts) по состоянию здоровья использует кислородный баллон и плохо ходит. Он нанял 16-летнего сына своего соседа, чтобы юноша помыл его посуду. Но в итоге американец сказал молодому человеку, что он плохо выполнил работу и отказался платить.
Отец подростка, Джон Прайс младший (John Price Jr.) узнал об этом и вместе с сыном пришел к Робертсу требовать деньги. Прайсы сказали мужчине, что хотят показать ему что-то у них дома, и он вместе со своей собакой по кличке Лея последовал за ними. Вместо того, чтобы привести его домой, соседи завели Робертса в лес и оставили его там.
Робертсу пришлось три дня ползти через лес и пить болотную воду, чтобы выжить. Все это время Лея была рядом с ним. Он много раз звал на помощь, но слышал только эхо. «Я не хотел умирать. Я еще не видел своих внуков», — сказал американец.

«В последний день я сказал Лее: "Тебе нужно найти Тэга (Tag), или мы оба здесь умрем"». Тэг, также известный как Рой Кэнфилд (Roy Canfield) — арендодатель Робертса, который живет по соседству. «Она нашла Тэга. Она пошла прямо к нему, и Тэг понял, что я где-то здесь», — рассказал Робертс.

Кэнфилд увидел собаку соседа среди ночи и понял, что что-то не так. Он вызвал службу спасения. Позже полицейские нашли Робертса, замерзшего и с голым торсом, менее чем в километре от дома, около болота. Они услышали его крики о помощи. Робертс благодарен своей собаке, Кэнфилду и сотрудникам правоохранительных служб за спасение.
Прайсу предъявлено обвинение в покушении на убийство. В полиции пояснили, что обвинения основываются на заявлениях Робертса и том факте, что он физически не мог без посторонней помощи преодолеть лес и болото.
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Безумный мир , Ральф Робертс
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