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В Швейцарии прошел шоколадный дождь 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
В Швейцарии прошел шоколадный дождь
Фото: @Olten
В Швейцарии из-за неисправности на кондитерской фабрике прошел шоколадный дождь. Об этом сообщает информационный портал UPI со ссылкой на местные СМИ.
Швейцарская шоколадная фабрика Lindt & Sprüngli подтвердила во вторник 18 августа, что из-за сбоя вентиляционной системы по городу Ольтен разлетелся какао-порошок. Представители уточнили, что кондитерский ингредиент разнес по окрестностям сильный ветер.
Сотрудники фабрики подчеркивают, что какао-порошок не представляет угрозы окружающей среде. Вентиляционная система уже полностью восстановлена. Представители Lindt & Sprüngli пообещали покрыть все расходы по очистке транспорта и жилых участков от какао-порошка.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Циндао из-за сильного шторма в Желтом море прошел дождь из морских животных: осьминогов, креветок и морских звезд. Китайская метеорологическая администрация подтвердила, что на суше оказалось множество морских обитателей.
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Безумный мир , Другое
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