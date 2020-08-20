Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Огромную пляжную вечеринку в Ухане оправдали в китайских СМИ 

Lenta.ru 3 часа назад
Огромную пляжную вечеринку в Ухане оправдали
Фото: Lenta.ru
Китайское прогосударственное СМИ The Global Times оправдало участников многотысячной пляжной вечеринки в городе Ухань: возмущение иностранцев по поводу нее объяснили завистью.
Речь идет о событии в одном из крупных бассейнов города: на него, судя по опубликованным записям и фотографиям, пришло несколько тысяч человек. Гости стояли крайне кучно, ни о каких ограничениях дистанции речь не шла.
Публикация описывает негодование австралийских и британских медиа и их читателей: они возмутились, что Ухань, ставший первым очагом распространения смертельного вируса SARS-CoV-2, празднует, пока остальной мир страдает от пандемии.
В ответ на это издание приводит комментарии китайских пользователей, отражающих противоположную точку зрения. Они утверждают, что на Западе Ухань осуждали, когда его жители сидели в строжайшем карантине в течение 76 дней, а теперь осуждают то, что стало возможным благодаря таким мерам — то есть дело просто в «нелюбви ко всему китайскому».
По данным доклада американской разведки, опубликованного 19 августа, власти города Ухань и провинции Хубэй в целом спровоцировали распространение инфекции SARS-CoV-2. В течение нескольких недель с начала эпидемии они не докладывали в Пекин обо всем, что происходит, держа центральные власти в неведении.
По данным института Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано более 22,4 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа, погибли по связанным с ним причинам более 787 тысяч человек. В Китае, согласно официальной информации, заразились менее 90 тысяч человек, 4,7 тысячи пациентов скончались.
Последние новости
ФСБ помешала СБУ похитить лидера ополчения Донбасса и увезти на Украину ФСБ помешала СБУ похитить лидера ополчения Донбасса и увезти на Украину Курс рубля упал Курс рубля упал Навальный впал в кому после отравления Навальный впал в кому после отравления
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии появились прозрачные туалеты
В Японии появились прозрачные туалеты
Чем могила Пушкина шокировала советских ученых
Чем могила Пушкина шокировала советских ученых
Женщина поведала о загробной жизни после катастрофы
Женщина поведала о загробной жизни после катастрофы
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Кто придумал послать в космос собак
02:48
Кто придумал послать в космос собак
Истории
Коты-болтуны бурно обсудили поведение хозяйки
00:44
Коты-болтуны бурно обсудили поведение хозяйки
Безумный мир
На видео попала попытка угона паровоза
00:22
На видео попала попытка угона паровоза
Люди Безумный мир
С борта МКС сняли космические странности
00:32
С борта МКС сняли космические странности
Безумный мир
Самые странные традиции первой брачной ночи
02:18
Самые странные традиции первой брачной ночи
Люди Истории
Бульдог рухнул в обморок, увидев фейерверк
00:11
Бульдог рухнул в обморок, увидев фейерверк
Безумный мир
Баран-автостопщик насмешил Сеть
00:10
Баран-автостопщик насмешил Сеть
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение