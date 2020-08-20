Огромную пляжную вечеринку в Ухане оправдали

Китайское прогосударственное СМИ The Global Times оправдало участников многотысячной пляжной вечеринки в городе Ухань: возмущение иностранцев по поводу нее объяснили завистью.

Речь идет о событии в одном из крупных бассейнов города: на него, судя по опубликованным записям и фотографиям, пришло несколько тысяч человек. Гости стояли крайне кучно, ни о каких ограничениях дистанции речь не шла.

Публикация описывает негодование австралийских и британских медиа и их читателей: они возмутились, что Ухань, ставший первым очагом распространения смертельного вируса SARS-CoV-2, празднует, пока остальной мир страдает от пандемии.

В ответ на это издание приводит комментарии китайских пользователей, отражающих противоположную точку зрения. Они утверждают, что на Западе Ухань осуждали, когда его жители сидели в строжайшем карантине в течение 76 дней, а теперь осуждают то, что стало возможным благодаря таким мерам — то есть дело просто в «нелюбви ко всему китайскому».

По данным доклада американской разведки, опубликованного 19 августа, власти города Ухань и провинции Хубэй в целом спровоцировали распространение инфекции SARS-CoV-2. В течение нескольких недель с начала эпидемии они не докладывали в Пекин обо всем, что происходит, держа центральные власти в неведении.

По данным института Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано более 22,4 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа, погибли по связанным с ним причинам более 787 тысяч человек. В Китае, согласно официальной информации, заразились менее 90 тысяч человек, 4,7 тысячи пациентов скончались.