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Корова выплыла из моря на пляж и удивила отдыхающих 

Lenta.ru 20 августа 2020
Корова выплыла из моря и удивила отдыхающих
Фото: Lenta.ru
Посетитель пляжа в ирландском городе Банбег снял на видео, как корова выплыла из моря. На запись обратило внимание издание UPI.
По всей видимости, корова находилась на берегу расположенного поблизости острова, когда начался прилив. После того, как уровень воды снизился, она решила вернуться на материк.
Находившиеся на пляже люди были сильно удивлены, когда увидели выходящую из моря корову. Животное испугалось людей и убежало в направлении пастбища. Произошедшее снял на видео один из отдыхающих.
Ранее сообщалось, что в немецкой коммуне Бродерсби дикий кабан выплыл из Балтийского моря и посеял хаос на общественном пляже. Кабан выплыл на многолюдное побережье и подбежал к отдыхающему.
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