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Корова выплыла из моря на пляж и удивила отдыхающих 

Анастасия Иванова 1 час назад
Корова выплыла из моря и повергла отдыхающих в шок
Фото: depositphotos
В ирландском городе Банбег произошел забавный инцидент с коровой, о котором сообщило издание UPI.
Турист, наслаждавшийся отдыхом на пляже, неожиданно заснял на видео, как корова выплыла из моря. Скорее всего, животное находилось на берегу расположенного поблизости острова, а затем начался прилив.
Находившиеся на пляже люди были поражены, когда увидели выходящую из моря корову. Видимо, когда уровень воды спал, корова решила все-таки вернуться на сушу. Бедняга испытала сильный стресс и пыталась убежать от людей.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как корову из Швейцарии перевозили по воздуху.
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