Корова выплыла из моря и повергла отдыхающих в шок

В ирландском городе Банбег произошел забавный инцидент с коровой, о котором сообщило издание UPI.

Турист, наслаждавшийся отдыхом на пляже, неожиданно заснял на видео, как корова выплыла из моря. Скорее всего, животное находилось на берегу расположенного поблизости острова, а затем начался прилив.

Находившиеся на пляже люди были поражены, когда увидели выходящую из моря корову. Видимо, когда уровень воды спал, корова решила все-таки вернуться на сушу. Бедняга испытала сильный стресс и пыталась убежать от людей.