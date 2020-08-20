Вакцина от COVID-19 стала мемом среди иностранцев

Регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала для пользователей соцсети Twitter поводом для мемов. Так, некоторые иностранцы решили, что с помощью прививки они смогут превратиться в русского.

«Первый принявший российскую вакцину наверняка выглядел так…»

@Its_Planty

«Я принял российскую вакцину и, черт возьми, теперь я могу ругаться по-русски. С***».

«Через пять минут после принятия российской вакцины».

@CrazyinRussia

Кроме того, многие пользователи нашли способ стать суперсолдатом или неким фантастическим существом. Для этого, по их мнению, достаточно сделать себе прививку от коронавируса, произведенную в России.

@RealDr_Looney

«Новые секретные фотографии, которые показывают результат от российской вакцины».

@irltho

«Я после принятия вакцины».

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.