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Вакцина от коронавируса стала мемом среди иностранцев 

Lenta.ru 3 часа назад
Вакцина от COVID-19 стала мемом среди иностранцев
Фото: РИА Новости
Регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала для пользователей соцсети Twitter поводом для мемов. Так, некоторые иностранцы решили, что с помощью прививки они смогут превратиться в русского.
«Первый принявший российскую вакцину наверняка выглядел так…»
@Its_Planty
«Я принял российскую вакцину и, черт возьми, теперь я могу ругаться по-русски. С***».
«Через пять минут после принятия российской вакцины».
@CrazyinRussia
Кроме того, многие пользователи нашли способ стать суперсолдатом или неким фантастическим существом. Для этого, по их мнению, достаточно сделать себе прививку от коронавируса, произведенную в России.
@RealDr_Looney
«Новые секретные фотографии, которые показывают результат от российской вакцины».
@irltho
«Я после принятия вакцины».
Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.
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Безумный мир
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