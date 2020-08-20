Вакцина от COVID-19 стала мемом среди иностранцев

Регистрация российской вакцины от коронавируса стала не только открытием и шансом людей на окончание этого ужаса с изоляцией, но и поводом для создания мемов. Самым изощренным чувством юмора отличились пользователи социальной сети Twitter. Иностранцы начали придумывать шутки, как прививка превратит их в русских.

«Первый принявший российскую вакцину наверняка выглядел так…»

@Its_Planty

Не обошлось и без шуток о нашей любви к нецензурной лексике.

«Я принял российскую вакцину и, черт возьми, теперь я могу ругаться по-русски», — написал один из пользователей.

«Через пять минут после принятия российской вакцины».

CrazyinRussia

«Я после принятия вакцины».