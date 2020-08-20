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Российская вакцина от коронавируса стала мемом среди иностранцев 

Анастасия Иванова 1 час назад
Вакцина от COVID-19 стала мемом среди иностранцев
Фото: depositphotos
Регистрация российской вакцины от коронавируса стала не только открытием и шансом людей на окончание этого ужаса с изоляцией, но и поводом для создания мемов. Самым изощренным чувством юмора отличились пользователи социальной сети Twitter. Иностранцы начали придумывать шутки, как прививка превратит их в русских.
«Первый принявший российскую вакцину наверняка выглядел так…»
@Its_Planty
Не обошлось и без шуток о нашей любви к нецензурной лексике.
«Я принял российскую вакцину и, черт возьми, теперь я могу ругаться по-русски», — написал один из пользователей.
«Через пять минут после принятия российской вакцины».
CrazyinRussia
«Я после принятия вакцины».
@iritho
Кстати, совсем недавно "Рамблер" рассказывал о побочных эффектах, которые могут быть вызваны вакциной от коронавируса.
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