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Мать сняла дочку на видео и испугала зрителей деталью 

Lenta.ru 7 часов назад
Пользовательница Twitter с ником @xiaraaaaa_ сняла на видео дочку, которая смотрела мультфильм по телевизору. Зрителей ролика испугала одна деталь: девочка сидела в страшной маске. Видео за неделю набрало девять миллионов просмотров.
Девочка, сидевшая в кресле, надела маску, которую носил персонаж фильма «Хэллоуин» — серийный убийца Майкл Майерс.

«Говорила своей дочери снять эту маску последние три часа. Она не слушает», — добавила автор видео.

Комментаторы признали, что @xiaraaaaa_ удалось снять настоящий фильм ужасов. «Смешно, но пугает до смерти», — заметила одна из них, с ником @Loripj. Кроме того, юзеры рассказали, что их дети тоже носят страшные маски, причем некоторые из них не расстаются с ними, даже когда спят.
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