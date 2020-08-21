Мать сняла дочку на видео и испугала зрителей деталью 

Пользовательница Twitter с ником @xiaraaaaa_ сняла на видео дочку, которая смотрела мультфильм по телевизору. Зрителей ролика испугала одна деталь: девочка сидела в страшной маске. Видео за неделю набрало девять миллионов просмотров.

Девочка, сидевшая в кресле, надела маску, которую носил персонаж фильма «Хэллоуин» — серийный убийца Майкл Майерс.

«Говорила своей дочери снять эту маску последние три часа. Она не слушает», — добавила автор видео.

Комментаторы признали, что @xiaraaaaa_ удалось снять настоящий фильм ужасов. «Смешно, но пугает до смерти», — заметила одна из них, с ником @Loripj. Кроме того, юзеры рассказали, что их дети тоже носят страшные маски, причем некоторые из них не расстаются с ними, даже когда спят.