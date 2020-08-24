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Мать двоих детей приняла облысение за беременность 

Letidor.ru и ещё 1 3 часа назад
Женщина приняла облысение за беременность
Фото: Letidor.ru
36-летняя мать двоих детей Кэнди Коэн из Великобритании почувствовала странные симтомы, напоминающие пищевое отравление. Женщина решила, что она беременна. Но сделанный через несколько дней тест не подтвердил подозрения. Британка обратилась к врачу. Оказалось, что у Кэнди повышен уровень билирубина. Через короткое время кожа женщины пожелтела.
Позже у нее появилась бессонница, кожный зуд, началось выпадение волос на голове.
Специалисты диагностировал у Кэнди очаговую алопецию. Средства от облысения не помогали. Через полгода начали выпадать и волосы на теле, что стало еще одним источником стресса.
В итоге женщина решила смириться, сбрила все волосы и начала носить парики. Ей нравится создавать разные образы, экспериментируя с цветом и длиной. Кэнди говорит, что смогла принять себя новую. Она считает, что алопеция сделала ее сильнее, сообщает The Sun.
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