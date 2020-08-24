Официантка рассказала, как сэкономить и поплатилась 

Девушка, работающая официанткой в одном из американских ресторанов, в TikTok поделилась секретными способами сэкономить на заказе и лишилась из-за этого работы. Об этом сообщает Daily Dot.

Блогерша с ником @anasteeezy в своих роликах рассказывала, как получить напиток в двойном объеме, не заплатив при этом больше денег. Она объясняла, что об этом ничего не указано в меню.

В одном из следующих видео @anasteeezy сообщила, что ее скоро уволят. По ее словам, руководство приняло такое решение, потому что увидело, как она «сливает» информацию в TikTok. Уже после этого девушка выложила еще несколько роликов, в котором дала другие лайфхаки. В частности, она объяснила, как купить два сэндвича по цене одного и как увеличить объем холодного кофе.