Девочка ожила во время подготовки к ее похоронам 

12-летняя индонезийка Сити Масфуфа Варда неожиданно ожила, когда семья готовила ее тело к похоронам.

18 августа Сити доставили в больницу из-за осложнений, вызванных хроническим диабетом.

В тот же день Сити признали умершей. Часом позже тело Сити забрали родственники для омовения и похорон, которые по исламской традиции проводятся по возможности в день смерти. Однако во время процедуры омовения Сити открыла глаза и проснулась. Ее отец Нгасие не поверил увиденному.

Температура тела неожиданно повысилась, закрытые глаза открыли, сердце забилось, тело задвигалось,

— цитирует отца Daily Star.

Родные немедленно вызвали врачей, которые попытались помочь девочке, но воскрешение не было долгим. Она снова умерла через час, после чего была похоронена. Медики объясняют случившееся так называемым синдромом Лазаря — спонтанным кровообращением, которое чаще всего возникает у людей, умерших от сердечного приступа. Спонтанное кровообращение может быть причиной возобновления сердцебиения, дыхания, пульса, умершие начинают кашлять и двигаться.