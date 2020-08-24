Акула пыталась забрать улов рыбаков и попала на видео 

Приморские рыбаки сняли на видео огромную акулу, которая пыталась похитить их улов, сообщают "Вести: Приморье".

По информации очевидцев, огромную рыбу они заметили в в двух с половиной километрах от мыса Вятлина острова Русский в акватории Владивостока.

"Смотрите, люди добрые! Даже двигатель на вкус пробует", — комментируют видео рыбаки. По их оценке, длина хищницы около двух с половиной метров.

Пока снималось видео, животное плавало вокруг лодки, пытаясь достать рыбу в садке. В итоге хищница все-таки схватила "наживку". Рыбаки стали тащить садок из воды, но акула, выпустила добычу и ушла на глубину.