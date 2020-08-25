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Рыбак выловил леопардового птеригоплихта и озадачил ученых 

Lenta.ru 4 часа назад
Рыбак выловил птеригоплихта и озадачил ученых
Фото: Lenta.ru
В индийском городе Кхаммам, штат Телангана, мужчина выловил рыбу вида леопардовый птеригоплихт (Pterygoplichthys pardalis). Об этом сообщает газета Telangana Today.
Дегала Верайя поймал редкую рыбу весом 600 граммов в воскресенье, 23 августа. Рыбак утверждает, что никогда прежде не видел подобных особей. Необычная находка озадачила местных жителей, в том числе ученых. Главный научный сотрудник Исследовательского института морского рыболовства Джо Кижакудан подчеркнул, что такая рыба не водится в прибрежных водах Индии.
Pterygoplichthys pardalis — вид лучеперых рыб, обитающий в Южной Америке. Средняя длина леопардового птеригоплихта — 42,3 сантиметра. Эта рыба вынослива и хорошо приспосабливается к ухудшению окружающей среды. Широко распространена в бассейне реки Амазонка.
Ранее сообщалось, что в прибрежных водах английского графства Дэвон голубой тунец, который считается самой дорогой рыбой в мире, выпрыгнул из воды и поразил наблюдающего за ним каякера. 60-летний Руперт Кирквуд плавал на каяке в пяти километрах от города Плимут, когда заметил косяк голубых тунцов, а также китов и дельфинов.
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