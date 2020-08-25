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В сети рыбаков попало странное существо с «крыльями» и «резиновым носом» 

Lenta.ru 5 часов назад
В сети рыбаков попало существо с «резиновым носом»
Фото: Garry Goodyear
Рыбаки из канадского города Темплмен, провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, поймали носатую химеру. Об этом сообщает телеканал CBC.
Редкая рыба попалась Гарри Гудьеру (Garry Goodyear), когда он рыбачил в заливе Бонависта на северо-востоке Ньюфаундленда. По его словам, в сети, поднятой с глубины более 800 метров, оказалось поразительное существо.

«Выглядело так, будто у него есть крылья, а его нос — он был словно резиновый», — рассказал рыбак.

Ни Гудьер, ни члены его команды никогда не видели ничего подобного. На берегу он показал странный улов сотрудникам рыбокомбината, но и они не сумели его идентифицировать. «Я думал, это утконос, потому что у него было такое большое рыло», — признается рыбак. Но, в отличие утконосов, вырастающих не длиннее 50 сантиметров, длина существа составляла около метра.
Лишь опубликовав фотографии попавшейся ему рыбы в Facebook, Гудьер узнал, что ему попалась носатая химера — хрящевая рыба с ядовитым шипом на спине.

«Из-за ее глубоководной среды обитания мы почти ничего не знаем ни о ее биологии, ни об их жизни или поведении», — рассказала морской биолог Кэролин Мири (Carolyn Miri).

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Манджера, штат Западная Австралия, нашла на побережье странных существ, некоторые из них были похожи на необычные «яйца». Она провела небольшое исследование и установила, что это странствующая актиния.
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