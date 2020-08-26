Хозе Андрес Дельгадо Кампос (Jose Andres Delgado Campos) вышел с приятелями в море, чтобы заняться трофейной рыбалкой. Он подцепил на крючок крупного тарпона и уже хотел отпустить его, как вдруг на рыбу напала огромная акула-молот. Хищник принялся кружить возле рыбацкой лодки, пугая рыбаков своим размером.

Кампос и его друзья не захотели отдавать улов акуле. Один из рыбаков даже опустил руки в воду, чтобы спасти рыбу. Несмотря на их усилия, акула съела тарпона. «Эта акула-молот была огромной и очень агрессивной, но мы хотели попытаться спасти тарпона», — подчеркнул Кампос.