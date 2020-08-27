Россиянин потребовал запретить песню Шуфутинского

Совсем скоро наступит сентябрь, а Интернет начнет пестрить мемами, основанными на песне Шуфутинского про третье сентября. Хотя в этом году все может измениться.

На сайте Change.org опубликована петиция, автор которой обращается к членам Законодательного Собрания Петербурга с требованием «рассмотреть запрет на ротацию и любое использование песни Михаила Шуфутинского „3 сентября“».

В петиции указано, что песня из года в год звучит по радио и ТВ, а «все ленты социальных сетей заполонены стикерами, мемасиками и открытками, которые посвящены этой композиции».

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"Сколько можно это терпеть и любоваться «листом календаря» и «кострами рябин»", — сообщает автор.

Автор также требует запретить истерию вокруг третьего сентября и распространение мемов, посвященных этому дню.