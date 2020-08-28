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Москвичи обоготворили общественные туалеты 

Lenta.ru 4 часа назад
Москвичи обоготворили общественные туалеты
Фото: Lenta.ru
Москвичи обоготворили общественные туалеты — горожане оставили на интернет-картах множество хвалебных отзывов, признаваясь туалетам в любви. Лучшие комментарии собрал Mash.
В большинстве отзывов говорится о чистоте и удобном расположении туалетов. Пользователь Игорь П. написал:

«Это божественно. Он оказался в нужное время в нужном месте. Я никогда его не забуду». «Приятная атмосфера, хорошая музыка, низкая цена», — добавила Daria S.

Нашлись и те, кому туалет помог кардинально изменить жизнь. По словам пользователя Zeeppo, он приходит сюда каждую субботу и медитирует по несколько часов. Это помещение вдохновило москвича на написание романа-эпопеи на 27 томов.

«Лучше, чем секс», «Место, возвращающее краски в эту жизнь», «Очень уютное место для свиданий!» — вторили ему другие горожане.

«Также приятно удивил интерьер, сочетающий в себе стиль пластмассовый индастриал и фекалийный декаданс. Нестабильный свет придает заведению нуарности. Всем рекомендую, не сможете пройти», — поделился пользователь под ником gexproor.

Ранее в Японии появились туалеты-лабиринты, созданные под впечатлением от устройства национальной древней хижины. Входы ведут в одну из четырех кабинок: мужскую, женскую, для пеленания детей или для людей с ограниченными возможностями.
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