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Старушки организовали отряд самообороны от обезьян 

Lenta.ru 2 часа назад
Японки организовали отряд самообороны от обезьян
Фото: Lenta.ru
Три старушки из японского города Фукуи организовали отряд самообороны от обезьян. Об этом сообщает издание Daily Star.
74-летняя Масако Исимура, 68-летняя Тацуко Киносита и 67-летняя Миюки Ии патрулируют огороды с пневматическим оружием и тяпками. Когда рядом появляются макаки, они окружают их с трех сторон, бросают петарды и преследуют, пока те не уберутся.
Пугала и защитные сетки оказались бесполезны, поэтому Исимуре, Киносите и Миюки пришлось взять оборону посевов в свои руки. Они утверждают, что их миссия — спасти «драгоценные овощи, которые растят жители деревни».
Обезьяны бесчинствуют в Фукуи с 2015 года. Поначалу там жили около двух десятков макак, но со временем их становилось все больше и больше. Они повадились разорять окрестные огороды; в местной прессе упоминается одна особенно вредная обезьяна, которая регулярно совершала вылазки на берег реки Асува, проводила разведку и вскоре скрывалась с добытым луком или картошкой.
В 2017 году сообщалось, что житель американского города Окала, штат Флорида, пожаловался на группу диких макак-резус, устраивающую набеги на его двор и крадущую еду для оленей. Обезьяны появились в тех местах в 1938 году по вине капитана прогулочного судна, который хотел придать соседнему парку сходство с африканскими джунглями.
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