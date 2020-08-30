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В Японии испытали летающий автомобиль с пилотом на борту 

Газета.Ru и ещё 6 3 часа назад
В Японии испытали летающий автомобиль с пилотом
Фото: Популярная механика
Летающий автомобиль с пилотом на борту, разработанный японской компанией SkyDrive, успешно прошел испытания. Об этом сообщил в агентству Associated Press руководитель проекта Томохиро Фукудзава.
Автомобиль SD-03 продержался в воздухе на высоте около 2 м в течение 4 минут. Всего на сегодняшний день аппарат может находиться в воздухе около 5 минут. Скорость его передвижения составляет несколько км/час. В настоящее время разработчики трудятся над увеличением скорости и времени полета автомобиля.
Разработкой проектов подобных автомобилей занимаются сразу несколько стран мира, однако проект SkyDrive пока является самым успешным. Такой вид транспорта не требует специальных площадок для взлета и посадки и в перспективе его хотят сделать полностью автономным, управлять им человек сможет без лицензии пилота.
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