В Японии испытали летающий автомобиль с пилотом

Летающий автомобиль с пилотом на борту, разработанный японской компанией SkyDrive, успешно прошел испытания. Об этом сообщил в агентству Associated Press руководитель проекта Томохиро Фукудзава.

Автомобиль SD-03 продержался в воздухе на высоте около 2 м в течение 4 минут. Всего на сегодняшний день аппарат может находиться в воздухе около 5 минут. Скорость его передвижения составляет несколько км/час. В настоящее время разработчики трудятся над увеличением скорости и времени полета автомобиля.

Разработкой проектов подобных автомобилей занимаются сразу несколько стран мира, однако проект SkyDrive пока является самым успешным. Такой вид транспорта не требует специальных площадок для взлета и посадки и в перспективе его хотят сделать полностью автономным, управлять им человек сможет без лицензии пилота.