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Бабушки организовали отряд самообороны от обезьян 

Анастасия Иванова 1 час назад
Бабушки организовали отряд самообороны от обезьян
Фото: depositphotos.com
Три бабушки из Японии организовали отряд самообороны от обезьян. Об этом пишет Daily Star.
Японки живут в городе Фукуи. 74-летняя Масако Исимура, 68-летняя Тацуко Киносита и 67-летняя Миюки Ии с тяпками и пневматическим оружием защищают от макак огороды. Если рядом появляются обезьяны, они окружают их и забрасывают петардами.
По словам женщин, их задача — спасти от животных «драгоценные овощи, которые растят жители деревни».
Проблемы с обезьянами начались в Фукуи еще в 2015 году. Сначала там обитали около двух десятков макак, но затем их количество значительно выросло.
Ранее "Рамблер" сообщал, что птица-носорог украла с балкона белье.
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Безумный мир , Газета Daily Star
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