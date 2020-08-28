Бабушки организовали отряд самообороны от обезьян 

Три бабушки из Японии организовали отряд самообороны от обезьян. Об этом пишет Daily Star.

Японки живут в городе Фукуи. 74-летняя Масако Исимура, 68-летняя Тацуко Киносита и 67-летняя Миюки Ии с тяпками и пневматическим оружием защищают от макак огороды. Если рядом появляются обезьяны, они окружают их и забрасывают петардами.

По словам женщин, их задача — спасти от животных «драгоценные овощи, которые растят жители деревни».

Проблемы с обезьянами начались в Фукуи еще в 2015 году. Сначала там обитали около двух десятков макак, но затем их количество значительно выросло.