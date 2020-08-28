Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщине предложили сжечь дом из-за проблем с туалетом 

Lenta.ru 2 часа назад
Женщине предложили сжечь дом из-за проблем с туалетом
Фото: Lenta.ru
Сливной бачок перестал нормально функционировать и не смывал. Как сообщает Mirror, причиной проблемы оказались змеи.
Местная жительница по имени Софи Пирсон (Sofie Pearson) заметила, что сливной бачок в ее туалете начал неправильно работать, а чтобы нажать на кнопку, нужно было приложить определенные усилия. Женщина решила разобраться с проблемой и подняла крышку. Оказалось, что туда заползли четыре змеи длиной около одного метра. Пирсон поделилась находкой на своей странице в Facebook. В комментариях ее подписчики предложили ей переехать из дома и сжечь его.
Сразу после обнаружения змей хозяйка дома позвонила своему другу, так как боялась прикасаться к рептилиям. Он приехал на помощь, и змей выпустили на свободу в соседние поля. В настоящий момент неясно, как животным удалось проникнуть в сливной бачок. Пирсон полагает, что они могли проползти через трещины в деревянном полу и оттуда попасть в туалет.
Подобные истории в Австралии происходят регулярно. Чтобы помочь людям определять, какое животное заползло к ним в дом и насколько оно может быть опасно, в стране даже придумали Shazam для пауков и змей. С помощью алгоритма на базе искусственного интеллекта приложение будет определять семейство, род или вид паука или змеи, которые изображены на фото, а также степень их опасности для человека.
Видео дня. На видео попал похититель женского белья
Последние новости
В центре Москвы автомобиль замглавы Минобороны Евкурова попал в ДТП В центре Москвы автомобиль замглавы Минобороны Евкурова попал в ДТП Берлинская клиника с Навальным запросила помощь Берлинская клиника с Навальным запросила помощь Европа при помощи США обнулила историческую победу России Европа при помощи США обнулила историческую победу России
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему это наказание считалось самым позорным
Почему это наказание считалось самым позорным
Какие обычаи украинцев удивляют русских
Какие обычаи украинцев удивляют русских
Почему все кошки откликаются на «кис-кис»
Почему все кошки откликаются на «кис-кис»
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Специалист рассказал, как горела Останкинская башня
01:16
Специалист рассказал, как горела Останкинская башня
Истории
На видео попало крушение яхты с туристами
00:32
На видео попало крушение яхты с туристами
Безумный мир
Готовьтесь брать новые кредиты
01:03
Готовьтесь брать новые кредиты
Вещи Безумный мир
Моряк расстрелял акулу и попал на видео
02:05
Моряк расстрелял акулу и попал на видео
Безумный мир Люди
Огромная оптическая иллюзия, затмевающая небо
10:07
Огромная оптическая иллюзия, затмевающая небо
Места Безумный мир
В Мюнхене стали дефицитом экскременты цирковых львов
00:59
В Мюнхене стали дефицитом экскременты цирковых львов
Безумный мир
На видео попал похититель женского белья
00:34
На видео попал похититель женского белья
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение