Безумная эстафета в Сети доводит до галлюцинаций

На одной из самых популярных сейчас интернет-платформ TikTok снова скандал. На этот раз дело в безумном челлендже, которым увлеклись пользователи Сети.

Как выяснил "Рамблер", в TikTok начали эстафету с видеороликами, призывающими принимать известный медицинский препарат от аллергии в чрезмерных дозах, в результате чего у участников возникают галлюцинации.

Так в Сети пишут, что препарат действует как наркотическое вещество, затуманивая сознание. При этом в Техасе после приема препаратов госпитализировали троих подростков. 14-летняя девочка рассказала, что после приема 14 таблеток этого лекарства у нее начались галлюцинации и аритмия (пульс участился до 199 ударов в минуту). Ее мать рассказала СМИ о том, что была в шоке, когда увидела состояние дочери.

Позже медики пояснили, что большие дозы препарата могут вызывать аритмию, судороги, галлюцинации и нарушения мочеиспускания.

Роскомнадзоре уже решили заблокировать эти ролики в TikTok по просьбе члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделеевича.

Депутат заявил об опасности таких видео и предупредил, что лекарство может быть опасно для здоровья, а последствия чрезмерного приема препарата можно предотвратить только при медицинском вмешательстве.