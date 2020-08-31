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Безумная эстафета в Сети доводит людей до галлюцинаций 

Диана Товсепова 3 часа назад
Безумная эстафета в Сети доводит до галлюцинаций
Фото: depositphotos.com
На одной из самых популярных сейчас интернет-платформ TikTok снова скандал. На этот раз дело в безумном челлендже, которым увлеклись пользователи Сети.
Как выяснил "Рамблер", в TikTok начали эстафету с видеороликами, призывающими принимать известный медицинский препарат от аллергии в чрезмерных дозах, в результате чего у участников возникают галлюцинации.
Так в Сети пишут, что препарат действует как наркотическое вещество, затуманивая сознание. При этом в Техасе после приема препаратов госпитализировали троих подростков. 14-летняя девочка рассказала, что после приема 14 таблеток этого лекарства у нее начались галлюцинации и аритмия (пульс участился до 199 ударов в минуту). Ее мать рассказала СМИ о том, что была в шоке, когда увидела состояние дочери.
Позже медики пояснили, что большие дозы препарата могут вызывать аритмию, судороги, галлюцинации и нарушения мочеиспускания.
В Роскомнадзоре уже решили заблокировать эти ролики в TikTok по просьбе члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделеевича.
Депутат заявил об опасности таких видео и предупредил, что лекарство может быть опасно для здоровья, а последствия чрезмерного приема препарата можно предотвратить только при медицинском вмешательстве.
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Комментарии 4
Безумный мир , Роскомнадзор , Госдума
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